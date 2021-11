Il senatore del Pd è figlio di un sopravvissuto di Auschwitz: "Grande sconforto quando ho visto immagini di Novara"

(LaPresse) A Milano presidio della comunità ebraica al Memoriale della Shoah. La protesta contro la manifestazione No Green Pass di Novara, con i manifestanti vestiti come i deportati dei lager nazisti. In lacrime Emanuele Fiano senatore del Partito Democratico e figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz. “ Ho provato un grande sconforto quando ho visto le immagini di Novara. Evidentemente abbiamo cresciuto in parte un popolo di ignoranti. Conservo nella mia camera letto la casacca di cotone a strisce bianche e azzurre con la quale lui tornò dal lager così vestito”, le parole di Fiano: “Mio padre indossava quella casacca di cotone anche a -30°”

