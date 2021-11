Il video condiviso sui social e rilanciato da Arcigay Ferrara

(LaPresse) Un gruppo di ragazzini tra i 12 e 16 anni è stato aggredito, a Ferrara, domenica pomeriggio, da altri giovani che li avevano presi di mira e che inneggiavano a Benito Mussolini. Il fatto è stato ripreso in un video, diffuso poi in rete anche da Arcigay Ferrara e probabilmente girato da uno degli aggrediti. Nella sequenza si sente uno dei presunti aggressori dire: “Conoscete Benito Mussolini? Sapete che lui vi brucerebbe tutti? Forza Benito Mussolini!”. L’Arcigay Ferrara, che sta approfondendo la dinamica dell’episodio, è venuta a conoscenza del fatto, tramite un messaggio, su Instagram, da parte dei giovanissimi aggrediti. Secondo quanto riportato dall’associazione, i genitori si starebbero muovendo per fare un esposto alla Digos. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata