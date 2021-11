Lunedì in mattinata Bolsonaro era stato ad Anguillara Veneta per ricevere la cittadinanza onoraria e incontrare alcuni lontani parenti

Polemiche ma anche scontri, soprattutto a Padova, hanno accompagnato la visita del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in Veneto. Approfittando della sua permanenza in Italia per il G20 di Roma, il presidente brasiliano si è infatti recato ad Anguillara Veneta, nel Padovano, da dove emigrò suo nonno Vittorio per il Brasile e che oggi gli ha concesso la cittadinanza onoraria.

Non sono mancate le polemiche e le contestazioni nel piccolo comune di 4.200 abitanti, tra i cori di chi chiede giustizia per l’Amazzonia e chi, come la sindaca Alessandra Buoso, difende la scelta di nominarlo cittadino onorario “in quanto erede di emigrati italiani”.

Situazione più incandescente a Padova dove il presidente, devoto di Sant’Antonio, si è recato per visitare la Basilica che conserva le reliquie del santo, senza però riuscire nel suo intento.

Circa 500 antagonisti si sono schierati nei pressi delle vie che portano alla centrale Basilica di Sant’Antonio per protestare contro la sua presenza in città, tra striscioni con la scritta ‘Fora (fuori in dialetto) Bolsonaro’ e un più internazionale ‘Fuc* Bolsonaro’.

La polizia ha azionato gli idranti per fermare i manifestanti che hanno cercato di forzare il blocco degli agenti in tenuta anti sommossa lanciando sassi e altri oggetti, mentre sono partiti anche i manganelli da parte delle forze di polizia. Una manifestante è stata trascinata via di peso dagli agenti.

La tensione è rimasta alta in città, tanto che la visita alla basilica è stata annullata ma quella di lunedì rischia di essere solo un primo capitolo della vicenda.

Martedì infatti Bolsonaro sarà a Pistoia alle celebrazioni dei caduti brasiliani in Italia nella Seconda guerra mondiale. Con lui ci sarà il leader della Lega Matteo Salvini ma l’incontro ha sollevato diversi malumori e non solo a sinistra. A pesare è soprattutto la messa in stato di accusa dalla commissione parlamentare Covid del suo paese per genocidio e crimini contro l’umanità e le popolazioni.

In città è stata così organizzata una manifestazione promossa da Cgil, Anpi, Arci, Libera che si terrà domani alle 15 presso il Monumento votivo militare brasiliano.

