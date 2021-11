Il sindaco ha dato al leader la cittadinanza onoraria: cittadina divisa

(LaPresse) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha visitato Anguillara Veneta, una piccola cittadina in cui ha vissuto il bisnonno Vittorio. Bolsonaro è stato accolto da un gruppo di brasiliani, prevalentemente residenti in Italia, che lo sostengono, al suo arrivo a Villa Arco del Santo dove il sindaco del paese gli ha concesso la cittadinanza onoraria. Un centinaio di manifestanti si sono però radunati nella piazza della cittadina per opporsi alla concessione della cittadinanza. Alcuni hanno accusato Bolsonaro di essere “un assassino” per la gestione da parte del Brasile della pandemia.

