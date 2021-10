Un migliaio i giovani presenti al corteo

(LaPresse) Circa mille studenti sono scesi in piazza a Roma per chiedere ai Grandi della Terra, riuniti nel G20 capitolino, “rispetto e attenzione”. Il corteo partito dal Circo Massimo e diretto al ministero dell’Istruzione, su Viale Trastevere, si è articolato per le strade del quartiere Testaccio. Imponente il servizio d’ordine. Alla testa del corteo, indetto per protestare contro le modalità di rientro a scuola, uno striscione con la scritta: “Siamo il futuro senza futuro”.

