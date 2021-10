A Fiumicino è atterrato Joe Biden

(LaPresse) Sale la tensione a Roma in vista del G20 di sabato e domenica nella Capitale. Già oggi gli studenti sono in piazza, per chiedere ‘giustizia climatica’ e un sistema scolastico più equo. Anche nei prossimi giorni previste manifestazioni e proteste. Intanto nella notte è atterrato a Fiumicino il presidente americano Joe Biden, che incontrerà il Papa ma anche il capo dello Stato Mattarella e il premier Draghi. Nel pomeriggio un bilaterale con Macron, per provare a risolvere la crisi dei sottomarini.

