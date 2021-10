L'Air Force One è atterrato a Fiumicino nella notte

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì a Roma, dove parteciperà alla riunione del G20. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto di Fiumicino: ad accogliere il capo della Casa Bianca e la First Lady Gilles c’erano l’incaricato d’affari statunitense ad interim in Italia, Thomas D. Smitham, e l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Mariangela Zappia.

