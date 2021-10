Per il summit personale addestrato dal Gruppo di intervento speciale per operazioni antiterrorismo

La Capitale si appresta ad ospitare il G20 e il dispositivo messo in campo per garantire la sicurezza dei grandi della Terra entra nel vivo. Da mercoledì e per tutta la durata del vertice il controllo dei luoghi sensibili di Roma, monumenti, musei e hotel che ospiteranno le delegazioni, sarà affidato alle Api, le unità di pronto intervento dell’Arma dei Carabinieri. “Si tratta di un’aliquota di personale altamente specializzato, nata all’indomani dell’attentato del Bataclan e addestrata direttamente dal Gis, il Gruppo di intervento speciale per operazioni antiterrorismo”, spiega il tenente colonnello Alessandro Dominici comandante del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Roma da cui l’unità dipende: “Con un pattugliamento costante della città e in collaborazione con le unità della territoriale potremmo garantire un pattugliamento più massiccio e quindi maggiore sicurezza per tutta la durata del G20”.

