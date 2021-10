Il leader della Lega ha parlato dopo l'udienza nell'aula del carcere di Palermo

(LaPresse) A Palermo è iniziato il processo a Matteo Salvini sul caso Open Arms.”Mi spiace per il tempo che tolgo ai miei figli e per i soldi che gli italiani spendono per questo processo politico organizzato dalla sinistra in un anno in cui, rispetto al precedente, gli sbarchi raddoppiano nonostante il Covid”, ha spiegato il leader della Lega dopo l’udienza nell’aula del carcere di Palermo. “Difendere i confini, la sicurezza, l’onore di un paese è un dovere, non di un ministro ma di chiunque. Andare a processo perché ho fatto il mio dovere è surreale”. “In questa roba qua mi spiace perché verrà Richard Gere… Ditemi voi quanto è serio un processo in cui verrà da Hollywood a testimoniare sulla mia cattiveria Richard Gere. Spero che duri il meno possibile perché ci sono cose più importanti di cui occuparsi”, ha aggiunto Salvini.

