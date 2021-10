Corteo insieme agli operai Whirlpool

Oltre ai lavoratori Whirlpool, sono circa 250 i lavoratori di Elica arrivati in mattinata da Ancona per sfilare tra le vie di Roma al fianco dei colleghi di Napoli fino al Mise, dove è stato convocato il tavolo per scongiurare l’ipotesi di delocalizzazione del sito marchigiano. “Sono sette mesi che lottiamo e oggi ci aspettiamo una giornata importante. Non accettiamo la delocalizzazione” spiegano i rappresentanti sindacali. “Se oggi non ne usciremo con qualcosa in mano il livello di scontro si alzerà tantissimo. Non accettiamo che l’azienda vada in Polonia, devono fare passo indietro”.

