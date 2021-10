Così il ministro degli Esteri a piazza San Giovanni a Roma

(LaPresse) Questa manifestazione è “una risposta del popolo per sottolineare i valori costituzionali sui quali basare il confronto politico anche se non la si pensa alla stessa maniera”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla manifestazione dei sindacati in piazza San Giovanni a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata