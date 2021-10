In 20 hanno precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti

(LaPresse) – Controllo straordinario presso uno stabile di Corso Regina Margherita 162 a Torino. Si tratta del luogo dove venerdì scorso tre agenti erano rimasti feriti nel corso di un’operazione antidroga. Sono state identificate circa 50 persone, di cui 20 soggetti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, e 5 attualmente irregolari sul territorio nazionale, richiedenti asilo. I poliziotti hanno rinvenuto, a carico di ignoti, modiche quantità di sostanze stupefacenti nelle cantine dell’edificio.Sono in corso verifiche su allacci abusivi alle forniture elettriche e eventuali carenze igienico sanitarie, che saranno comunicate alle autorità competenti. I controlli saranno ripetuti in questa e altre zone della città segnalate con situazioni di degrado

