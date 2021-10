Il nascondiglio ricavato in uno stabile abbandonato di Arzana

(LaPresse) I Carabinieri di Arzana e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, durante una perquisizione per la ricerca di armi e munizioni in un edificio abbandonato ad Arzana (Nuoro) ha ritrovato un bunker a cui si accedeva tramite una botola. Il nascondiglio era munito anche di condotto di riciclo dell’aria. All’interno ritrovate un paio di stampelle, diversi proiettili di pistola e due manufatti in pietra di presunto interesse archeologico. il materiale è statao sequestrato.

