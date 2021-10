La donna, 74enne, è accusata di truffa

(LaPresse) A Catanzaro Lido, una 74enne ha finto di essere cieca da quasi venti anni, ricevendo per la falsa infermità un’indennità mensile di circa 1.000 euro da parte dell’Inps. Al termine delle indagini, i Carabinieri di Catanzaro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 200.000 euro nei confronti della donna accusata ora di truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche. L’indagine ha avuto inizio diversi mesi fa quando, a seguito di una lite di vicinato, i militari si sono resi conto che la donna aveva compiuto, con estrema disinvoltura, azioni di vita ordinaria incompatibili con il suo status di non vedente.

