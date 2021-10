La showgirl al processo: "Mai stata una 'olgettina', dette tante falsità sul mio conto"

“Sono state dette tante falsità sul mio conto. tutto questo ha avuto conseguenza sia a livello lavorativo sia personale, è importante per riavere la mia dignità”. Così Alessandra Sorcinelli, una delle ragazze ospiti alle feste di Arcore e imputata nel processo Ruby ter insieme all’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e altre 26 persone, accusate a vario titolo di corruzione in atto giudiziari e falsa testimonianza. “C’è stato un attacco mediatico nei miei confronti in questi ultimi dieci anni. Non sono mai stata una ‘olgettina’, non ho mai vissuto in quegli appartamenti. Non sento più Berlusconi da tempo e non mi interessa sentirlo. Mi interessa solo chiarire e risolvere questa situazione”, ha concluso Sorcinelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata