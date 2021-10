A Milano l'ultima giornata della preCop26, oggi in programma nuovi cortei

Anche John Kerry nell’ultima giornata della preCop26 in corso a Milano. “A Glasgow possiamo fare enormi progressi”, ha dichiarato l’inviato speciale Usa riferendosi al vertice internazionale dell’Onu sul clima in programma a novembre. Nuova azione degli attivisti di Extinction Rebellion di fonte alla fiera di Milano dove è in corso la giornata conclusiva della PreCop26 sul Clima. Alcuni manifestanti sono saliti su un semaforo all’incrocio tra viale Eginardo e via Colleoni, dove è stato momentaneamento bloccato il traffico. Alcuni dimostranti sono stati allontanati e portati via dai vigili del fuoco. Dopo la marcia dei 50mila di ieri con Greta Thunberg oggi in programma nuovi cortei nel centro della città.

