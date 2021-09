Il corpo senza vita della donna trovato dal marito

Tragico epilogo per il delitto di Alessandra Zorzin, avvenuto oggi verso le 13:00 a Montecchio Maggiore. In serata, verso le 20.30, l’uomo ritenuto il principale indiziato dell’efferato omicidio, si è tolto la vita, sparandosi con la pistola che aveva utilizzato per commettere il delitto. Si tratta del 38enne padovano Marco Turrin, residente a Vigodarzene, guardia giurata.

Quello di oggi l’ennesimo femminicidio nel vicentino e avviene a cinque giorni di distanza dal caso di Noventa. La 21enne, madre di una bambina di 2 anni, è stata uccisa a colpi di pistola nella sua abitazione a Montecchio Maggiore. A trovare il corpo il marito della donna.

