Lo scoppio probabilmente dopo una fuga di gas

(LaPresse) Esplosione in una palazzina in zona Tor Bella Monaca, a Roma, questa mattina, probabilmente causata da una fuga di gas in un appartamento al quarto piano. Le immagini girate dall’alto dai Vigili del Fuoco mostrano l’alta colonna di fumo dopo l’esplosione, visibile in tutta la zona.

