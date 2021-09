Le cause probabilmente sono dovute a una fuga di gas che ha innescato un incendio

Esplosione in una palazzina a Roma, questa mattina, in via Atteone, in zona Tor Bella Monaca. L’esplosione è avvenuta intorno alle 7.40. Sul posto diverse squadre e nuclei speciali dei Vigili del Fuoco. Parte della palazzina è crollata dopo lo scoppio avvenuto al quarto ed ultimo piano dell’edificio. Le cause probabilmente sono dovute a una fuga di gas che ha innescato un incendio. I soccorritori, già sul posto, stanno provvedendo a evacuare il palazzo. Tratte in salvo alcune persone mentre continuano le ricerche sulla presenza di eventuali dispersi. Due persone risultano bloccate su un terrazzo. Tre al momento i feriti, di cui uno grave che è stato portato in codice rosso in ospedale.

Sul posto anche il Comandante provinciale con Funzionario di guardia e Capoturno dei vigili del fuoco

#Roma #14settembre 7:20, esplosione con successivo #incendio in una palazzina nel quartiere Torre Angela: due persone bloccate sul terrazzo soccorse dai #vigilidelfuoco, una ferita affidata alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro [#14settembre 8:00] pic.twitter.com/C56pEBbBF6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 14, 2021

A quanto si apprende il ferito più grave sarebbe il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio, che è rimasto ustionato. Non ci sono persone sotto le macerie della palazzina . Lo fanno sapere i vigili del fuoco dopo un’accurata ispezione da parte del personale. Al momento si lavora per la messa in sicurezza con successiva bonifica dell’area coinvolta.

