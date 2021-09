La viceministra Castelli riceverà alle 15 una delegazione

Sindacati dei trasporti e gli ex lavoratori Alitalia in piazza oggi a Roma, dopo il mancato accordo tra le parti per le assunzioni dell’ex personale Alitalia nella nuova compagnia aerea. “Il governo è responsabile. Ci convochi“, si legge nella convocazione della mobilitazione.

Un primo corteo di Usb sfila per le vie del centro di Roma, tra piazzale Flaminio, via del corso, diretto a piazza San silvestro al grdio di “lavoro, diritti, dignità”.

Una delegazione dei sindacati dei trasporti sarà ricevuta oggi al Mef alle 15 dalla viceministra Laura Castelli

