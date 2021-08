Le immagini notturne del rogo scoppiato nel palazzo di 15 piani

(LaPresse) Vigili del fuoco al lavoro anche la notte per spegnere il maxi-incendio scoppiato in un grattacielo di 15 piani a Milano, in via Antonini. Diverse le famiglie sfollate ed evacuate che sono state soccorse e rifocillate dalla protezione civile e dal 118, in attesa di un ricollocamento momentaneo in albergo, come confermato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

