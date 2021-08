Nessun ferito. almeno 20 gli inquilini stati visitati dal 118: sono in buone condizioni. Evacuate tutte le famiglie residenti

Il grattacielo ‘Torre del Moro’ trasformato in pochi minuti in una torcia di fuoco e di fumo. É successo nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17.30 in via Antonini, in zona Famagosta, periferia Sud di Milano. A cominiciare a bruciare, da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, è stato prima un appartamento all’ultimo piano del palazzo, poi le fiamme sono ‘scese’ lungo la parte sinistra, consumando l’edificio fino a mostrarne l’ossatura.

Rottami e pezzi di materaiale costruttivo sono precipitati nel parcheggio sottostante. Diversi cittadini presenti sul posto raccontano di esplosioni in diversi appartamenti. Nel palazzo, che comprende due numeri civici, il 32 e il 34, abitavano una settantina di famiglie. I vigili del fuoco e la polizia sono riusciti ad evacuare tutti gli inquilini e al momento pare che nessuno sia rimasto ferito. Sul posto sono presenti decine di mezzi di soccorso, tra cui 14 tra ambulanze e automediche per la maxi emergenza.

I primi soccorritori, da quanto si è saputo, avrebbero fatto in tempo ad entrare nel grattacielo e a salire fino all’ultimo, dove si è sprigionato il fuoco, e a far uscire i residenti presenti. In tutto sono una ventina i condomini visitati sul posto dal personale del 118: tutti sono stati in grado di camminare, non hanno inalato ingenti quantità di fumo e sono in buone condizioni.Dal palazzo si è alzata un’altissima colonna di fumo, visibile anche a grande distanza.Il grattacielo fa parte di un complesso di recente realizzazione che ospita anche uffici, ristoranti e negozi. Il palazzo raggiunge i 60 metri di altezza ed è ispirato alla chiglia di una nave. É composto di lastre autoportanti di polistirene che si sono consumate rapidamente, lasciando scoperta la struttura .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata