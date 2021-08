Saranno sistemati all'interporto

Arrivati in Abruzzo altri sei pulman carichi di profughi afghani: sono arrivati al casello autostradale di Avezzano, in provincia dell’Aquila, sui mezzi dell’aeronautica militare. I mezzi provenienti da Fiumicino, sono diretti all’interporto di Avezzano, attrezzato con oltre 50 tende per accogliere i nuclei familiari in fuga da Kabul. Entro domenica la cittadella accoglierà in tutto circa 2 mila rifugiati.

