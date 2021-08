'uomo era già stato arrestato in flagranza per furto con destrezza lo scorso 21 giugno

(LaPresse) Arrestato nel Milanese, un 43enne italiano pregiudicato per reati contro il patrimonio e con violazioni amministrative in materia di stupefacenti, per rapina. L’uomo era già stato arrestato in flagranza per furto con destrezza lo scorso 21 giugno, quando a Busto Garolfo (Milano) aveva asportato la borsa che una donna ucraina 64enne teneva depositata nel cestino anteriore della propria bicicletta. La donna aveva richiesto immediatamente l’intervento delle Forze dell’Ordine e fornito una descrizione della refurtiva e dell’uomo che era quindi stato rintracciato dopo meno di 10 minuti a circa 1 chilometro dal luogo del furto, ancora in possesso del cellulare e del denaro contenuti nella borsa della vittima, che era stata trovata gettata a terra nelle vicinanze. L’uomo, al termine di un’accurata attività d’indagine, è stato inoltre individuato come responsabile di una serie di altri reati. Si trova ora nella Casa Circondariale di Busto Arsizio.

