In fiamme anche il monte Tifata, in provincia di Caserta

Per tutta la notte vigili del fuoco impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 canadair in volo. Lo rende noto il Corpo dei vigili del fuoco su Twitter.

#Incendiboschivi, per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati in #Sicilia e #Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 #canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (PA) #11agosto pic.twitter.com/dbbHEWoGdL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 11, 2021

In Calabria una ventina di incendi attivi, bruciano ancora le foreste dell’Aspromonte

Sono una ventina gli incendi ancora attivi in Calabria, sparsi in tutte le province. Gli ultimi riscontri fra Vigili del fuoco, Calabria Verde e Protezione Civile hanno individuato una ventina di emergenze. A Catanzaro città la pineta del quartiere Siano, a ridosso del centro abitato. Poi, sempre nel Catanzarese, Settingiano, Tiriolo, Decollatura, Gagliato, Borgia ed Isca sullo Ionio; nel cosentino Belvedere Marittimo, Paola e Pietrafitta; a Crotone il comune con maggiore criticità è Mesoraca; a Reggio Calabria il quartiere di Santa Domenica, poi Ardore, Grotteria, Calanna, S. Roberto, Cittanova e S.Luca; nel Vibonese Pizzo e S.Onofrio.

A Caserta le fiamme divorano i monti Tifata e Sant’Angelo

Un vasto rogo è divampato martedì sera anche sul monte Tifata, nel Casertano. Le fiamme hanno distrutto ettari di vegetazione in poche ore, andando avanti fino all’alba. Complice la posizione e la notte, solo alle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono riusciti ad intervenire per spegnere le fiamme. Nella serata di ieri fiamme alte anche sul monte Sant’Angelo, a Vairano Patenora (Caserta), dove sono andati distrutti migliaia di uliveti. Il rogo aveva quasi raggiunto il centro abitato quando è stato domato.

