Il rogo avanza rapidamente a San Luca: una ventina i roghi attivi, sparsi in tutte le province

La Calabria continua a combattere contro il fuoco. Gli incendi continuano a bruciare il Parco dell’Aspromonte e sono impressionanti le immagini riprese nelle foreste di San Luca. Il fuoco avanza rapidamente fino a quando, improvvisamente, un intero albero viene divorato in un attimo. Le fiamme lambiscono la strada che conduce al vicino santuario della Madonna di Polsi. La Forestale sta bloccando i fedeli perché è troppo pericoloso procedere verso il luogo di culto.

Sono una ventina gli incendi ancora attivi in Calabria, sparsi in tutte le province. Gli ultimi riscontri fra Vigili del fuoco, Calabria Verde e Protezione Civile hanno individuato una ventina di emergenze. A Catanzaro città la pineta del quartiere Siano, a ridosso del centro abitato. Poi, sembre nel catanzarese, Settingiano, Tiriolo, Decollatura, Gagliato, Borgia ed Isca sullo Ionio; nel cosentino Belvedere Marittimo, Paola e Pietrafitta; a Crotone il comune con maggiore criticità è Mesoraca; a Reggio Calabria il quartiere di Santa Domenica, poi Ardore, Grotteria, Calanna, S. Roberto, Cittanova e S.Luca; nel Vibonese Pizzo e S.Onofrio.

#Incendiboschivi, per tutta la notte #vigilidelfuoco impegnati in #Sicilia e #Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 #canadair in volo. Nel video le operazioni di spegnimento a Petralia Soprana (PA) #11agosto pic.twitter.com/dbbHEWoGdL

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 11, 2021