4 italiani su 10 in movimento in questo mese

Bollino nero oggi su strade e autostrade, è scattato il grande esodo estivo. Lunghe code in mattinata lungo le principali arterie in direzione dei luoghi di villeggiatura. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe alleggerire, pur rimanendo il traffico molto intenso con possibili criticità. E oltre 4 italiani su 10 quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza alla luce della risalita dei contagi e dell’entrata in vigore del green pass. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’.

