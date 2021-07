I manifestanti accompagnati da Forza Nuova contro Green Pass e obbligo vaccinale

Gli attivisti del movimento ‘Io Apro’ sono tornati in piazza a Roma, accompagnati da militanti di Forza Nuova, per protestare contro l’adozione del Green Pass e contro l’obbligo vaccinale. Dei cinquanta mila annunciati dagli organizzatori hanno risposto in circa duecento. Presente anche il candidato del Centrodestra alle Amministrative di Roma Enrico Michetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata