Bloccato il tentativo dei manifestanti di raggiungere Palazzo Chigi

(LaPresse) Alcune centinaia di aderenti all’organizzazione #ioApro hanno dato vita a Roma a una manifestazione contro il Green pass in piazza del Popolo. Dopo alcuni interventi dal palco i dimostranti hanno tentato di raggiungere in corteo Palazzo Ghigi, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine, i manifestanti hanno cercato di aggirare il blocco passando da Trinità dei Monti dove ci sono stati alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine schierate in tenuta antisommossa. I manifestanti, dopo essere rimasti alcuni minuti bloccati in piazza di Spagna sono stati lasciati passare e sono ritornati a piazza del Popolo, andando poi via alla spicciolata.

