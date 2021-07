Circa un centinaio di manifestanti si sono introdotti nella Stazione marittima esponendo lo striscione "Napoli non molla"

(LaPresse) Un gruppo di operai della Whirlpool di Napoli ha bloccato gli imbarchi per le isole al Molo Beverello. Circa un centinaio di manifestanti si sono introdotti nella Stazione marittima esponendo lo striscione “Napoli non molla” e interrompendo le operazioni di imbarco dei turisti. Nello specchio d’acqua antistante il molo, un gommone con a bordo un altro gruppo di operai, espone un altro striscione delle sigle sindacali a sostegno dei lavoratori Whirlpool per cui l’azienda ha disposto il licenziamento collettivo.

