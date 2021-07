Creata una zona rossa attorno a Palazzo Reale

(LaPresse) Diverse centinaia di manifestanti in corteo per le strade di Napoli, contro la ministeriale Ambiente del G20 che si sta svolgendo in Italia. Il centro città è stato letteralmente blindato dalle Forze dell’Ordine che hanno creato una zona rossa che si estende per alcuni chilometri di raggio intorno a Palazzo Reale, sede della riunione dei 20 Paesi più ricchi al mondo.

