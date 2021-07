Un minuto di silenzio per il giovane nel Ventennale della sua morte

Un minuto di silenzio interrotto solo da un coro: ‘Carlo è vivo e lotta insieme a noi‘. Sono le 17.20 in piazza Alimonda, a Genova: è il momento di raccoglimento dedicato al ricordo di Carlo Giuliani, a 20 anni dalla sua morte per un colpo di pistola esploso da un carabiniere durante le manifestazioni del G8 del 2001. Un migliaio le persone in piazza. Dopo il raccoglimento da piazza Alimonda è partito un corteo non autorizzato e pacifico che ha attraversato la città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata