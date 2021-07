Le forze dell'ordine hanno caricato a manganellate degli attivisti

(LaPresse) Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti per il G20 di Venezia. Le forze dell’ordine hanno caricato a manganellate un gruppo di attivisti che tentava di avanzare. I manifestanti si sono fatti scudo con dei cartelli di protesta, alcuni nelle prime file sono coperti da caschi. “Il sistema economico che propone il G20 è quello che ha creato la crisi e le disuguaglianze sociali, è importante far convergere le lotte per la giustizia sociale e climatica”, dicono gli organizzatori del corteo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata