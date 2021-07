Altri due bimbi feriti in modo non grave. Le immagini dei soccorsi

Due bambini di 7 anni hanno perso la vita mentre stavano giocando con altri due amichetti nei pressi di Malga Preta, nel Veronese. L’allarme è stato lanciato attorno alle 16. I 4 bimbi stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia in disuso che ha ceduto: due di loro sono morti e gli altri due di 7 e 6 anni sono rimasti feriti. Non sarebbero in gravi condizioni: sono stati portati in codice giallo all’ospedale Borgo Trento di Verona.

