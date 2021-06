Chiara Gualzetti è stata uccisa a coltellate il 27 giugno

Centinaia di persone si sono radunate per la fiaccolata organizzata a Monteveglio per chiedere giustizia per la morte della 16enne Chiara Gualzetti, uccisa il 27 giugno. Le persone hanno sfilato per le vie del paese fino al luogo in cui è stato trovato il corpo della ragazza. “Quest’immagine è meravigliosa e io non mi vergogno a chiedere di avervi ancora così vicini finché non ci sia la giustizia vera per mia figlia, chiedo solidarietà e aiuti affinché mia figlia abbia la giustizia con la ‘G’ maiuscola” ha detto il padre della vittima.

