Volantini contro Ddl Zan lungo il percorso. Eventi anche a Milano

Volantini contro il ddl Zan sono stati affissi lungo il tragitto che sarà percorso oggi dal Pride, a Roma. Autori del gesto i militanti del Movimento nazionale. L’orgoglio della comunità Lgbt torna a sfilare oggi nella capitale dopo lo stop dell’anno scorso per via dlela pandemia. L’appuntamento alle 17 in piazza Vittorio Emanuele. Eventi arcobaleno anche a Milano, dove ci sarà il primo firmatario del ddl contro l’omotransfobia Alessandro Zan. Ieri in 20mila hanno partecipato al Pride in Israele.

