Bandiere arcobaleno e musica a tutto volume per le strade della città

(LaPresse) Migliaia di persone hanno marciato per le strade di Gerusalemme giovedì durante l’annuale parata del Pride della città. Sventolando bandiere arcobaleno e con musica a tutto volume, in migliaia si sono uniti al corteo che si è snodato per le vie della metropoli. Imponente la presenza di forze dell’ordine. Contemporaneamente alcune decine di persone hanno formato una piccola manifestazione contro la parata dell’orgoglio LGBTQ.

