Barbara Tibaldi commenta l'incidente avvenuto a Biandrate (Novara)

(LaPresse) “La tragedia di oggi rende bene l’idea di cosa succede in questo Paese al netto delle conferenze stampa. A Novara è successa una cosa che non dovrebbe accadere in un Paese civile, un giovane sindacalista è stato barbaramente ucciso”. Così Barbara Tibaldi, segretario nazionale Fiom a margine del presidio dei lavoratori Whirlpool davanti al ministero dello Sviluppo Economico a Roma. “Ci chiediamo: è un Paese questo che sta andand avanti e sta preparando a costruire il futuro o è un Paese che sta degenando?”, si chiede Tibaldi.

