Iran, il capo dei Guardiani della Rivoluzione in piazza a Teheran per i funerali di Khamenei

Il capo dei Guardiani della rivoluzione, il generale Ahmad Vahidi, è apparso in pubblico per la prima volta dopo mesi in occasione dei funerali del defunto leader supremo, l’ayatollah Ali Khamenei, a Teheran. Il militare, vestito di nero e con un cappellino calcato sugli occhi, ha cercato di confondersi tra le migliaia di persone accorse per porgere il loro ultimo saluto all’ex leader, ma è stato comunque circondato dai fotografi, che hanno quindi documentato la sua presenza in piazza. Secondo gli esperti, Vahidi è diventato una figura di spicco nella definizione della linea dura dell’Iran nei negoziati per una possibile conclusione definitiva della guerra. Si ritiene che faccia parte di una ristretta cerchia in contatto diretto con il nuovo leader supremo iraniano, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, che rimane nascosto dopo essere stato ferito negli attacchi di Stati Uniti e Israele del 28 febbraio.