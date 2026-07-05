Gaza, bimbi e ragazzi giocano a calcio mimando i campioni dei Mondiali 2026

Nonostante l’emergenza umanitaria, nella Striscia di Gaza bimbi e ragazzi provano a non perdere la loro spensieratezza giocando a calcio e mimando i campioni che in queste settimane calcano i campi dei Mondiali 2026. A Khan Younis, in particolare, lo stadio comunale sembra un mare di tende, se visto dall’alto: prima della guerra, ospitava importanti partite di calcio per tutta la regione, mentre oggi è un campo profughi per migliaia di famiglie che hanno perso la propria casa. Ed è proprio in mezzo a queste tende che i bambini giocano a calcio, usando l’acqua per tracciare le linee del campo sulla sabbia e accatastando pietre per creare i pali della porta.