Turchia, iniziano le proteste contro il vertice Nato del 7 e 8 luglio

Domenica ad Ankara, in Turchia, un piccolo gruppo di manifestanti ha partecipato a una protesta contro l’imminente vertice dei leader della NATO.

La manifestazione, organizzata dal Partito di Liberazione Popolare (HKP), di sinistra, ha visto i partecipanti radunarsi nel centro della città sventolando striscioni e scandendo lo slogan “NATO assassina, fuori dal nostro Paese”.

I manifestanti sono stati circondati dalla polizia con gli scudi, mentre a diversi operatori dei media è stato chiesto di allontanarsi dal luogo della manifestazione.

La capitale turca si sta preparando ad accogliere i capi di Stato e di governo di tutto il mondo, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che arriverà per il vertice in programma il 7 e l’8 luglio.