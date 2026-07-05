Cina, il tifone Maysak si abbatte sul sud del Paese: strade allagate e persone bloccate

Continua l’ondata di maltempo in Cina. Il tifone Maysak sta provocando piogge torrenziali che hanno trasformato in fiumi le strade della città di Fangchenggang, nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, nel sud del Paese. Membri della Polizia Armata del Popolo Cinese sono intervenuti in aiuto delle persone intrappolate nelle auto, nei sottopassaggi e nei piani più bassi degli edifici. Almeno 53 gli agenti coinvolti nelle operazioni, tutti muniti delle apposite attrezzature di soccorso; una volta sul posto, la polizia armata si è suddivisa in diverse squadre per effettuare ricerche porta a porta e trasferire gli abitanti rimasti isolati. Le operazioni proseguono a pieno ritmo, poiché la pioggia non sembra destinata a placarsi presto.