Oggi saranno setacciate le serre e continueranno le escavazioni

In mattinata sono riprese, nell’area dell’azienda agricola Le Valli, le ricerche di Saman Abbas, la 18enne di Novellara (Reggio Emilia), di origini pakistane, di cui non si hanno più notizie dalla fine di aprile e per la cui sparizione la procura sta indagando per omicidio.

Come riferito dai carabinieri, oggi saranno battute alcune serre dove è stata ultimata la raccolta dei cocomeri e continueranno le escavazioni sui punti segnalati nei giorni scorsi dall’elettromagnetometro e i carotaggi del sottosuolo (per agevolare l’attività dell’unità cinofila). Al momento, le persone iscritte nel registro degli indagati sono i genitori della ragazza, partiti per il Pakistan a maggio, uno zio e due cugini, uno dei quali, fermato in Francia ed estradato in Italia la settimana scorsa, si trova nel carcere di Reggio Emilia. Sentito l’11 giugno nell’interrogatorio di garanzia, l’uomo si è detto estraneo ai fatti, ma ha espresso l’intenzione di parlare con il pubblico ministero nei prossimi giorni.

Intanto, continua la ricerca degli altri indagati fuggiti all’estero, per i quali i militari sono in contatto costante con le rispettive polizie nazionali, attraverso il servizio di cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno.

