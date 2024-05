Prima uno scontro frontale tra auto. Poi un ventenne rimasto ucciso nel ribaltamento della sua macchina

Due incidenti mortali sono stati registrati nella notte nel Casertano. Il primo è avvenuto in via delle Dune nel comune di Villa Literno, uno scontro frontale tra due auto. Subito dopo l’impatto le due vetture hanno terminato la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l’altra ribaltata al centro della carreggiata, con tre giovani passeggeri incastrati all’interno. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo le persone ferite assicurandole alle cure dei sanitari presenti sul posto, che non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Il secondo incidente è avvenuto sulla SS7 nel comune di Caserta. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno trovato una sola auto che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata in mezzo alla sede stradale, con uno dei passeggeri, un ragazzo di 20 anni, sbalzato fuori e recuperato con tecniche S.A.F.(speleo alpino fluviale) dal personale nella scarpata adiacente la strada. Anche in questo caso i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Salvini: “Parlamento approvi al più presto nuova legge”

“Ennesima tragedia sulle strade italiane, è importante che il Parlamento approvi al più presto (entro l’estate) la nuova legge sulla sicurezza stradale a cui abbiamo lavorato per mesi. Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dopo gli incidenti di Caserta in cui sono morti 4 giovani.

