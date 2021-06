Diamante Cenci a LaPresse: "Vogliamo chiarezza sul ritardo dei soccorsi"

Il giorno dopo la strage di Ardea, con una sparatoria mortale che ha ucciso due bambini e un anziano, è la legale della famiglia dei piccoli a intervenire sulla tragedia. “Vorrei precisare di non avere mai parlato di esecuzione. La famiglia vuole il massimo rispetto per questo immenso dolore che sta vivendo. I genitori dei bambini non conoscevano l’omicida e non lo avevano mai visto prima e che non c’è stata alcune lite come riferito da qualche fonte non attendibile” ha ribadito l’avvocato Diamante Cenci, legale dei genitori dei piccoli Daniel e David, interpellata telefonicamente da LaPresse.

Il legale: “Nessuna lite”

“E’ grave che il sindaco dica che ci sia stata una lite e anche una conoscenza con il mio assistito, poi smentita da noi e dalle forze dell’ordine – rimarca – Forse il sindaco voleva scaricarsi la coscienza. Andrea Pignani era sottoposto a Tso e il Comune ha la responsabilità di questa misura perché a maggio aveva tentanto di uccidere la madre”.

“Chiarezza sul ritardo dei soccorsi”

“Vogliamo che venga fatta chiarezza sul ritardo dei soccorsi”. Così a LaPresse l’avvocato Diamante Cenci, legale dei genitori dei piccoli Daniel e David uccisi ieri ad Ardea. “Si parla di una attesa di 40 minuti dalla chiamata, spero che la Procura approfondisca”, aggiunge. “Cinque minuti prima della sparatoria una pattuglia dei carabinieri di Marina di Ardea era andata a controllare che il mio assistito Domenico Fusinato stesse in casa a rispettare l’ordinanza di custodia ai domiciliari” ha aggiunto la legale.

Domani l’esame autoptico sui bambini

Le salme dei due bambini uccisi a Ardea ieri sono state portate all’obitorio di Tor Vergata e domani sarà dato l’incarico per procedere con l’esame autoptico. E’ quanto si apprende da fonti legali. Pertanto ancora non sono state fissati i funerali delle due vittime, che si svolgeranno appena la Procura di velletri restituirà i corpi alla famiglia. Secondo quanto apprende LaPresse, ieri sera nella caserma di Tor San Lorenzo è stato anche ascoltato il sindaco di Ardea, Mario Savarese.

