Parla una donna che abita davanti al parco dove è avvenuta la sparatoria

(LaPresse) “Abbiamo sentito degli spari, io ne ho sentiti tre, mio marito cinque e prima delle urla di bambini. Siamo usciti proprio per vedere cosa stava accadendo e in quel momento i colpi di pistola”. E’ la testimonianza di una donna che abita proprio davanti al parco di Ardea, in provincia di Roma dove è avvenuta la strage domenica mattina. Un uomo di 35 anni ha ucciso un anziano e due bambini prima di barricarsi in casa e togliersi la vita.

