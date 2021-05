Misura interdittiva per un funzionario della polizia locale di Corigliano Rossano

(LaPresse) – Andava al centro commerciale o tornava a casa durante l’orario di lavoro. Scoperto dalle telecamere un funzionario della polizia locale di Corigliano Rossano (Cosenza). I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno ricostruito nel corso di 30 giorni di osservazione tra luglio e agosto 2020 numerosi episodi di assenteismo, di illegittimo ed ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro e di falsa attestazione della presenza in servizio, per un totale di circa 30 ore di servizio, di fatto mai effettuate. Complici anche altri agenti che, in più occasioni, si sono prestati a timbrare il badge del superiore.

