Oltre 4 milioni erogati dall'Azienda Sanitaria Provinciale a una clinica privata

(LaPresse) Si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio di 19 persone, tra cui il commissario Straordinario, il direttore generale e il direttore amministrativo dell’Asp di Reggio Calabria, nonché l’assessore regionale pro tempore, una delle attività d’indagine in corso sul servizio sanitario calabrese. L’inchiesta ha riguardato i presunti doppi pagamenti – per oltre 4 milioni di euro – erogati dall’Azienda Sanitaria Provinciale a favore di una clinica privata di Siderno. È scattato un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore complessivo di 4.020.225,75 euro.

