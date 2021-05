Le condanne per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli sono definitive

(LaPresse) La mamma di Marco Vannini in lacrime dopo che la Cassazione ha confermato le condanne per tutti i componenti della famiglia Ciontoli, riconosciuti colpevoli in appello dell’omicidio volontario del 20enne morto a Ladispoli il 18 maggio 2015. “E’ andata benissimo e io domani andrò finalmente a mettere quel mazzo di fiori definitivo. Ora Marco può riposare in pace, lui e anche noi. Posso andare al cimitero, stare tranquilla e guardare Marco negli occhi e dirgli: giustizia l’hai avuta”, ha commentato Marina Conti dubito dopo la lettura della sentenza.

