Così l'avvocato Sigfrido Fenyes condannato a un anno di reclusione dal tribunale di Firenze

(LaPresse) Sulla sentenza per il processo della morte di Davide Astori ha parlato l’avvocato Sigfrido Fenyes, legale del professor Giorgio Galanti, condannato dal tribunale di Firenze in rito abbreviato ad un anno di reclusione per omicidio colposo. “Dalle risultanze processuali, compresa la perizia, ci aspettavamo un esito diverso. Aspettiamo con ansia di leggere la sentenza per impugnarla. Sicuramente ci rivolgeremo al giudice d’appello”, ha dettp Fenyes. L’ex capitano della Fiorentina venne trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine, dove era in trasferta con la squadra. “Siamo sorpresi perché riteniamo ci fossero tutte le condizioni per una sentenza di proscioglimento. Questo sorprende e lascia amareggiati

